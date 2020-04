My Hero Academia: Horikoshi ucciderà Mirko nei prossimi capitoli?

Una guerra non può finire senza vittime, specie se fondamentale per il futuro del paese come quella che si sta tenendo adesso in My Hero Academia. Kohei Horikoshi ha messo eroi contro villain uno contro l'altro, con entrambi gli schieramenti che hanno messo in campo tutte le forze a disposizione. E alcuni fan temono per la vita di alcuni di questi.

La prima vittima certificata è stata Twice, tolti alcuni Nomu senza nome. Il membro della League of Villain è stato ammazzato da Hawks alcuni capitoli di My Hero Academia fa, ma ora ci si aspetta una morte anche dal lato degli eroi. In attesa di conoscere il vero stato di Tomura Shigaraki, i fan sono preoccupati per Mirko che nel capitolo 269 di My Hero Academia non è apparsa in buone condizioni.

L'eroina coniglietto infatti si era lanciata in un attacco suicida finendo per perdere un braccio e numerose ferite importanti a volto e gambe. L'ultimo momento in cui l'abbiamo vista è stato mentre Endeavor tentava di curarla prima di essere assalito da un Nomu High-End che è sfuggito al controllo di Eraserhead. Considerato lo stato in cui si trova, Mirko potrebbe tentare un ulteriore tutto per tutto per salvare i suoi colleghi e finire quindi uccisa da uno dei nemici, diventando la prima vittima del fronte dei buoni. Cosa ne pensate del futuro della coniglietta in My Hero Academia? Pensate che sarà lei la prima a morire oppure ci saranno altri professionisti a lasciarci?