My Hero Academia: I fan chiedono a gran voce un arco narrativo incentrato su Dabi

La community di My Hero Academia ha da sempre mostrato particolare interesse per dettagli nascosti o celati dallo stesso Horikoshi, molti dei quali hanno creato un'aura di mistero attorno al personaggio di Dabi, che si è poi rivelato essere, come molti avevano previsto, figlio di Enji Todoroki, Endeavor, l'attuale Numero 1 della Hero Society.

Il terribile piano elaborato da Dabi per colpire direttamente non solo il padre, ma la fiducia che le persone hanno nei confronti degli Hero, è stato attuato in maniera perfetta, grazie ad un video pre registrato dal Villain in cui si presenta al mondo come Toya Todoroki, figlio maltrattato e abbandonato da Endeavor, che ha sfruttato la sua famiglia unicamente per accrescere il proprio potere e superare All Might.

Dopo tali rivelazioni i lettori si sono immediatamente chiesti se Dabi, un personaggio così seguito e apprezzato da loro, potesse in qualche modo redimere i peccati commessi finora. Dabi si è infatti descritto come un killer, un criminale che ha ucciso 30 innocenti, e che intendeva togliere la vita anche al suo fratellino, Shoto, che abbiamo imparato a conoscere nel corso della serie.

Le orribili azioni fatte da Endeavor hanno causato il passaggio di Dabi dalla parte dei Villain, e proprio per questo molti fan hanno pensato che in futuro il passato di Toya, la sua storia, e soprattutto la sua redenzione potrebbero ricoprire un ruolo fondamentale, magari attraverso un arco narrativo interamente dedicato al personaggio.

Il confronto con Enji e Shoto potrebbe avere conseguenze del tutto inaspettate, e forse lo stesso Midoriya avrebbe un ruolo importante nella suddetta redenzione, che darebbe alla Hero Society un membro dai poteri devastanti. Cosa ne pensate di un arco narrativo incentrato sulla redenzione di Dabi? Preferireste vederlo tra i Villain? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

