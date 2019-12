My Hero Academia: Il design dei protagonisti cambierà mai? Il sensei valuta la possibilità

Il manga di My Hero Academia è in corso ormai da diversi anni, arricchendosi di una storia via via sempre più studiata e completa a livello narrativo. Con l'evoluzione dell'opera, inevitabilmente, lentamente inizia a prendere forma nella mente del sensei la volontà di fare qualche cambiamento.

In occasione dell'uscita cinematografica di My Hero Academia: Heroes Rising, Kohei Horikoshi ha concesso un'interessante intervista a Cinema Today Japan. In particolare, l'autore rivela che alcuni dei problemi familiari presenti nell'opera sono frutto dell'esperienza diretta sul campo dal sensei stesso e, inoltre, che è per tale motivo che questi rapporti coinvolgono il lettore emotivamente. I propri ricordi dunque, nonché il pensiero dei propri genitori, hanno contribuito a sviluppare i temi familiari presenti in My Hdero Academia.

Durante l'intervista, a Horikoshi viene chiesto se, durante la stesura della storia, tiene in considerazione la loro precoce età, tuttora ancorata al primo anno. La risposta del sensei, che non è tardata ad arrivare, qui segue:

"All'inizio sì, ci facevo molto caso. Ad ogni modo, in questo momento non solo appaiono leggermente diversi [fisicamente], ma altrettanto diversamente ho iniziato a scrivere la loro storia. Le persone, spesso, mi dicono che i personaggi appaiono troppo robusti [per essere studenti del primo anno], ma è un modo per evidenziare la loro crescita, non credete?"

Dopodiché, l'autore aggiunge:

"Vorrei fare in modo che cambiassero il più possibile. Proprio così, se ne avessi l'occasione."

E voi, invece, cosa ne pensate delle parole di Kohei Horikoshi? Diteci la vostra con un commento qua sotto, ma non prima di aver recuperato il nostro speciale di approfondimento su My Hero Academia e la questione delle curve.