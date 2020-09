My Hero Academia: Il potere di Eri potrebbe cambiare per sempre il mondo dei supereroi

Si continua a parlare di Eri: dopo il cosplay dedicato al personaggio di My Hero Academia, analizziamo quale sarà l'effetto che il suo potente quirk avrà nelle prossime puntate dell'anime incentrato sulle vicende nate da un'idea di Kohei Horikoshi.

Come sapete il potere di Eri si chiama "Rewind" e le permette di riportare un oggetto o una persona ad uno stato precedente, arrivando a curare le ferite subite in battaglia o addirittura a eliminare il potere del suo avversario. Mentre sembra ancora presto per poter sfruttare al meglio le sue abilità, nel futuro sarà molto probabile trovarla in prima linea insieme agli altri supereroi, magari proprio per aiutare Midoriya ad usare al meglio il suo quirk. Inoltre molti fan dell'anime si chiedono se non sarà possibile anche riportare in vita una persona morta, sfruttando il fatto che Rewind ha l'abilità di curare le ferite altrui, riportando il corpo ad una condizione precedente.

Siamo sicuri che nel futuro scopriremo come verranno sfruttati i poteri di Eri, nel frattempo vi segnaliamo questo cosplay di Himiko Toga, mentre sembra che sia stato annunciato un nuovo anime ambientato nel mondo di My Hero Academia: molti appassionati pensano che possa trattarsi di Vigilante, spin-off ad opera di Furuhashi Hideyuki e Bettencourt.