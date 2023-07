My Hero Academia: la nuova illustrazione porta All Might in America!

My Hero Academia deve il proprio successo alla trama semplice ma accattivante, curata nei minimi dettagli e con design originali. L'ex eroe numero uno All Might è uno di questi, uno dei personaggi più studiati e meglio riusciti dell'autore Kohei Horikoshi.

La settima stagione di My Hero Academia sta per arrivare, Deku e i suoi compagni stanno per ritornare sugli schermi il prossimo anno. Lo Studio BONES continuerà a produrre la serie e a questo proposito ha pubblicato un nuovo poster promozionale in vista del nuovo adattamento.

All Might, sebbene sia di origini giapponesi, ha molte influenze americane nel proprio character design: molto comprensibile, dal momento che il giovane Toshinori Yagi ha vissuto per molti anni proprio in America. Questo dettaglio viene rivelato all'interno del film My Hero Academia – The Movie. Two Heroes, inedito nel manga, nel quale scopriamo maggiori dettagli circa il passato di questo grande eroe.

Durante l'ultimo Anime Expo, il character designer dell'anime My Hero Academia Hitomi Odashima ha contribuito a celebrare questa grande opera con un'illustrazione che vede All Might e il protagonista Deku in pieno stile americano festeggiando il 4 luglio, il Giorno dell'Indipendenza americana.

L'ultima volta che abbiamo visto Toshinori Yagi nella propria forma da supereroe è stato nella sesta stagione di My Hero Academia. Con l'avvento della nuova supereroina direttamente dagli USA e Star And Stripes, la sconfitta di All For One sta per arrivare; nel mentre, questa statua di All Might e All for One di My Hero Academia celebra la settima stagione dell'anime.