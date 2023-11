My Hero Academia: un'illustrazione speciale di Horikoshi per due donne in seconda linea

Da quando il manga di My Hero Academia è stato pubblicato per la prima volta nel lontano 2014, l'autore Kohei Horikoshi ha sempre regalato alcune illustrazioni speciali ai suoi fan. Questo dimostra quanto questo mangaka tenga alla sua community, e anche questa volta è tornato con un nuovo sketch.

Questa volta, Kohei Horikoshi ha colto l'occasione per dedicare un disegno a due personaggi che non sono hanno ricevuto un'importante considerazione nella sua opera. Questa volta, l'ultimo sketch dell'autore è stata pubblicata nel recente volume 39 di My Hero Academia, uscito al momento solo in Giappone.

Il messaggio lasciato dal mangaka è il seguente: "La giornalista è riuscita a vedere il campo di battaglia grazie ad una ragazza che aveva con sé una costosa macchina fotografica (vedi volume 38). Grazie, persona che con la fotocamera costosa. Doveva essere una pagina di "informazioni aggiuntive", ma lo sketch era molto più grande delle informazioni stesse. Mi ricorda quei piccoli giocattoli venduti insieme al cibo, ma il giocattolo era sempre molto più importante del cibo. Ora che ci penso, un eroe del cibo chiamato "Shock Gun" sarebbe davvero fantastico [è un gioco di parole su "shokugan", quei cibi venduti giocattolo]"

Per questa volta, il mangaka si è divertito a riportare un'informazione che, per quanto irrilevante, ci ha donato un'informazione in più sul mondo degli eroi. Intanto, My Hero Academia è vicino al suo epilogo e al momento è il miglior manga shonen in circolazione.