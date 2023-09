My Hero Academia: un'illustrazione ufficiale di Toru Hagakure finalmente visibile

Ci sono vari personaggi nella classe 1-A, la stessa del protagonista di My Hero Academia. Deku e Bakugo sono sempre stati due pilastri fondamentali di questa classe, sempre al centro dell'attenzione, e sono stati poi affiancati da Ochako Uraraka e Tenya Iida, con quest'ultimo poi messo un po' in disparte a favore del più carismatico Shoto Todoroki.

La classe è però composta da ben venti alunni, non si sono soltanto i cinque menzionati sopra a comparire e a risolvere varie crisi. Soprattutto ora, con la guerra finale in corso che potrebbe cambiare radicalmente il mondo di My Hero Academia, c'è bisogno dell'aiuto di tutti gli eroi, anche quelli più giovani. E nella classe 1-A ci sono tanti potenziali eroi di alto livello che si sono gettati sul campo di battaglia senza timore, come Toru Hagakure.

La ragazza invisibile ha iniziato a comparire più spesso negli ultimi tempi, e non soltanto per motivi di minutaggio tra le vignette, ma proprio come apparenza fisica: essendo lei invisibile, e non potendo disattivare il potere a comando, è sempre stata una semplice silhouette. Ora però Hagakure è visibile in battaglia, ma non solo. Il mangaka Kohei Horikoshi ha realizzato un'illustrazione speciale dedicata a Toru Hagakure, con il volto e le braccia leggermente invisibili, mentre tutto il resto del corpo resta perfettamente visibile. Vi è piaciuta questa versione del personaggio creata dall'autore ufficiale?

C'è stato, in ogni caso, qualche problema per Toru Hagakure a causa della sua comparsa improvvisa che è stata giudicata troppo osé.