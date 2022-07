My Hero Academia: l'illustrazione su WSJ 33 ha anticipato il finale del manga?

La pubblicazione di Weekly Shonen Jump #33 del 2022 è stata dedicata in gran parte alla celebrazione dell’ottavo anniversario di My Hero Academia una delle opere di punta della celebre rivista di Shueisha. Tuttavia, molti lettori sono rimasti stupiti dall’illustrazione presente in copertina, che sia uno spoiler di quanto avverrà nel finale?

L'atto finale del manga è ormai iniziato da diversi capitoli, durante i quali i lettori hanno assistito a scontri fondamentali per la guerra tra Heroes e Villains, e anche piuttosto importanti per alcuni personaggi. Dopo la battaglia fraterna tra Shoto e Dabi, l’attenzione è passata ad Endeavor e Hawks contro All For One, per poi interrompersi con un inaspettato colpo di scena: la rigenerazione del Villain dopo essere stato colpito dal Pro Hero Numero Uno.

Una scena a dir poco inquietante, che ha poi lasciato spazio al confronto tra Shigaraki e Bakugo, raggiunto e salvato dai Big Three della Yuei, che si occuperanno di Tomura almeno fino all’arrivo di Midoriya. Sembra però che Horikoshi, attraverso l’illustrazione che potete vedere in calce, abbia voluto anticipare quello che probabilmente sarà lo scontro più importante della parte finale della serie.

Sulla copertina di WSJ #33 Deku si scaglia contro una versione inedita di All For One, con un volto rigenerato e senza le deformazioni dovute ai combattimenti e alle procedure di trasformazione accumulate nel corso degli anni. Voi cosa ne pensate? Credete effettivamente che Deku affronterà All For One direttamente? Ditecelo nei commenti.