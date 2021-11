My Hero Academia: Un'immagine inedita per promuovere l'Heroes Holiday

In attesa della sesta stagione di My Hero Academia, è stato annunciato un nuovo evento in cui saranno presenti i protagonisti della serie di Kohei Horikoshi: l'Heroes Holiday, a cui è stata dedicata un'illustrazione inedita

My Hero Academia è diventato in poco tempo uno degli anime e manga più famosi degli ultimi anni, riuscendo a conquistare l'interesse dei numerosi appassionati di opere giapponesi. In calce alla notizia potete vedere il tweet condiviso sulla celebre piattaforma social dall'account @Atsushi101X in cui è presente un'immagine con i protagonisti dell'anime. Il messaggio ci fa sapere che il disegno è dedicato al prossimo evento di My Hero Academia: l'Heroes Holiday, che dovrebbe tenersi il prossimo 12 febbraio. Al centro dell'immagine troviamo Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Ochaco Uraraka, Shoto Todoroki e Tsuyu Asui. Il tweet ha riscosso un discreto successo, con oltre sei mila Mi Piace e più di 800 condivisioni, mentre nei commenti i fan discutono del design dei personaggi.

Come dicevamo, gli appassionati aspettano con ansia di conoscere quando potremo vedere la continuazione dell'anime dedicato a Deku e agli altri supereroi del liceo Yuuei, per ora comunque è stato solo condiviso un trailer della sesta stagione di My Hero Academia, incentrato sullo scontro tra due personaggi importanti.