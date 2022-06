My Hero Academia: immagini e dettagli sull'OVA sul baseball

La nuova stagione anime di My Hero Academia non debutterà prima dell'autunno 2022, ma la sete del fandom verrà placata dall'uscita di due episodi speciali. In rete, sono state pubblicati i primi frame di Hero League Baseball, il primo dei due OVA che vedrà gli eroi dello Yuei impegnati in un match di baseball.

Lo Studio Bones, impegnatissimo con la produzione della Stagione 6, ha messo in cantiere anche due special che cronologicamente si andranno a posizionare nel mezzo della quinta stagione. Sul sito web ufficiale dell'anime, sono state condivise delle immagini dell'OVA Hero League Baseball in uscita anche su Crunchyroll.

Da sempre grandi rivali, gli eroi professionisti Gang Orca e Shishido risolveranno la loro disputa con una partita di baseball. Le due formazioni, "Orcas" e "Lionels", verranno completate da altri professionisti e dagli studenti delle Classi 1-A e 1-B dello U.A. Highschool.

Nelle immagini, possiamo vedere i team al gran completo, in tuta gialla e tuta azzurra, Gang Orca e Shishido litigare e Kaminari fare squadra con Shishida della Classe 1-B. Questo OVA sarà accompagnato da Laugh Like Hell!, special di My Hero Academia in cui debutterà un villain. E voi, seguirete questi due episodi originali oppure li salterete aspettando l'adattamento del manga?