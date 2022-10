My Hero Academia: quanto tempo impiega Horikoshi a disegnare un capitolo?

La serializzazione di un manga settimanale è un'impresa non da poco, di certo stimolante ma estremamente complessa dal momento che richiede uno schema lavorativo ben preciso e con scadenze strettissime. Il papà di My Hero Academia è sicuramente riuscito a fare del suo gioiellino un vero cult, ma ecco quanto tempo impiega a disegnare un capitolo.

Gli ultimi avvenimenti del manga hanno finalmente condotto Deku al centro della battaglia, tuttavia il nostro eroe dovrà tirare fuori il meglio dalle sue abilità per fronteggiare il potente villain. In ogni caso, Horikoshi dovrà prendersi del tempo in più visto che i tempi per la conclusione di My Hero Academia si sono sensibilmente allungati stando ad alcune recenti dichiarazioni.

Ad ogni modo, recentemente il sensei ha partecipato ad un'intervista per 'Guide to Making Manga' in cui ha raccontato alcuni retroscena sul suo lavoro. In particolar modo, l'autore avrebbe svelato di impiegare da 2 a 3 giorni soltanto per creare gli storyboard di un singolo capitolo da 19 pagine. Per concludere la brutta copia dell'intero capitolo, invece, Horikosi impiegherebbe un tempo che va dai 4 ai 5 giorni. Ovviamente il lavoro non termina dopo questa fase visto che poi le tavole vanno ripassate, pulite e girate all'editor per la pubblicazione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questi retroscena sui tempi di lavoro di un manga settimanale? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.