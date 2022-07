My Hero Academia: un'importante mancanza dell'atto finale del manga

La scelta da parte di Horikoshi di avviare l’arco narrativo finale di My Hero Academia poco dopo il ritorno di Midoriya all’interno delle mura della Yuei può sembrare coraggiosa, ma in realtà ha lasciato poco spazio alla comprensione del pericolo rappresentato dai Villain per la società, e alla percezione che i civili hanno della Hero Society.

In ogni nuovo capitolo pubblicato è evidente come gli Heroes abbiano cercato in ogni modo di concentrare gli scontri in aree isolate, così da limitare il più possibile ogni tipo di danno. Una mossa intelligente, che però ha tagliato ogni rapporto col mondo esterno. Ed è questa trovata narrativa ad aver eliminato uno degli aspetti più importanti dell’opera: l’eroismo visto dagli occhi del popolo.

Attualmente gli Heroes stanno combattendo unicamente per difendere loro stessi, e sebbene questo sia la base per spunti e battaglie nelle quali vengono approfonditi aspetti riguardo determinati personaggi, è del tutto assente la partecipazione dei cittadini. Durante i vari scontri visti finora, come Shoto contro Dabi, o Endeavor contro All For One, non è stata mostrata una minima reazione popolare. Considerando la sfiducia generata dal messaggio di Dabi riguardo Endeavor, e il commovente discorso pronunciato da Uraraka per far rientrare nell’accademia Deku, sarebbe interessante vedere come i civili percepiscono questa guerra.

