My Hero Academia 5: Deku e compagni sorpresi da un importante ritorno nel terzo episodio

La tanto attesa quinta stagione di My Hero Academia è finalmente entrata nel vivo del primo arco narrativo che seguirà la storia originale di Horikoshi. Dopo due episodi introduttivi e riassuntivi infatti l'allenamento tra le classi 1-A e 1-B ha avuto inizio, e Deku e compagni sono rimasti sorpresi dalla partecipazione di uno studente: Shinso.

Come molti di voi ricorderanno Hitoshi Shinso era apparso nel corso dell'arco del Festival Sportivo, e sembra che il suo grande impegno abbia convinto il professor Aizawa a coinvolgerlo nella speciale sessione di allenamento tra le due classi più promettenti del liceo Yuei, durante il quale ha avuto modo di mostrare alcune sue nuove abilità.

L'episodio 91 ha dato ufficialmente il via alle prove a cui saranno sottoposti Midoriya e compagni, e sin dalla prima apparizione di Shinso si possono notare dei cambiamenti nel suo design, una sciarpa bianca e la presenza di una particolare tecnologia che va a rendere più unica la sua tuta da Hero. Questo dispositivo, che consente a Shinso di modificare la sua voce e copiare i timbri vocali di altre persone per attirare a sé gli avversari e renderli vittime del suo Quirk Lavaggio di Cervello, è un upgrade a dir poco utile per la sua carriera da Hero, e non esita a mostrarne la pericolosità contro Shishida, usando la tecnica Corde vocali artificiali: Persona Chords.

Ricordiamo che nell'anime è apparso anche un giovane All Might, mentre muove i suoi primi passi come Hero, e vi lasciamo alla nostra recensione dell'episodio 5x03 di My Hero Academia.