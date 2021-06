My Hero Academia: un'importante traguardo per Shoto e Bakugo nell'ultimo episodio

L'episodio 5x12 di My Hero Academia non rappresenta solo il raggiungimento di un importante traguardo dall'opera di Horikoshi, essendo la centesima puntata, ma ha stabilito le basi per il debutto della saga denominata My Villain Academia. Prima di questo tuttavia, è stata anche riservata particolare attenzione ai personaggi di Bakugo e Shoto.

In seguito alla conclusione dell'allenamento congiunto tra le classi 1-A e 1-B, vinto da Deku e compagni, infatti Bakugo e Todoroki si sono ritrovati ad affrontare un gruppo di Villain, il tutto di fronte ad All Might, rimasto colpito dalla forza dei due giovani studenti. Come molti di voi ricorderanno Bakugo e Shoto non erano stati in grado di ottenere la licenza provvisoria da Hero, a differenza degli altri.

Costretti prima a prendersi cura di una classe di vivaci bambini come una specie di test di recupero nella quarta stagione, e ritrovatosi di fronte a Gang Orca nell'ultimo episodio pubblicato, i due sono infine riusciti ad avere la licenza. Nemmeno un'ora dopo averla ottenuta però, Shoto e Bakugo si sono imbattuti in un piccolo gruppo di criminali, impegnati a rubare qualsiasi tipo di bene ai cittadini. Raggiunti da un All Might senza poteri, i due Hero hanno sbaragliato i Villain, tra cui anche il loro leader, salvando diversi innocenti coinvolti.

Ricordiamo che il 100esimo episodio è stato celebrato con una key visual, e vi lasciamo ad un epico video che riassume le migliori scene dell'allenamento congiunto.