My Hero Academia: ecco un'impressionate cosplay di Ashido

Il manga di Kohei Horikoshi ha recentemente introdotto un nuovo personaggio nel capitolo 227, in cui abbiamo potuto scoprire qualche dettagli sul passato di alcuni personaggi. Sembra che il successo di My Hero Academia sia ormai assodato e l'amore dei fan per la serie viene spesso mostrato attraverso fantastici cosplay, come questo di Ashido!

Solamente pochi giorni fa abbiamo potuto ammirare un divertente cosplay di Aizawa, insegnante dei protagonisti della serie presso la UA. Questa volta invece, è il turno della giovane Hero, Mina Ashido. Sebbene uno dei pregi di My Hero Academia è la ampia varietà di personaggi che popolano la serie, spesso capita che alcuni finiscano in disparte. Infatti, nonostante Ashido sia spesso presente nella serie, non è quasi al centro dell'attenzione, ma per fortuna ci pensano i fan a portarla sotto i riflettori e alcuni, addirittura nel mondo reale.

La cosplayer @mangaecos, ha condiviso su Instagran, nel post che potete trovare in calce alla notizia, il suo impressionante cosplay di Mina Ishido, che è diventato subito un grande successo tra i fan. Inoltre, il successo riscosso è stato talmente grande che è stato persino riconosciuto dall'account ufficiale Instragram di Funimation e data la qualità del lavoro, non è difficile capire perchè. Tra le varia cose bisogna anche ammettere che ricreare l'effetto della pelle dell'eroina Pinky, non dev'essere stato sicuramente facile.

Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata ad alcuni fantastici sketch realizzati dell'autore di My Hero Academia, che ci mostrano alcuni dei personaggi principali della serie.