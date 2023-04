My Hero Academia e l'improvvisa pausa: il supporto di un famoso mangaka a Horikoshi

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia si sono rivelati fondamentali per lo sviluppo della guerra conclusiva tra Heroes e Villains. La conclusione del capitolo 384 ha lasciato i lettori con un grande colpo di scena, e viste le condizioni di salute dell’autore dovremmo aspettare ancora un po’ per scoprire come evolverà il conflitto.

Grazie alla copertura mediatica di giornalisti provenienti da diverse parti del mondo, sono migliaia le persone che stanno seguendo in diretta l’epica battaglia tra Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki, tra cui si trovano anche volti conosciuti e apparsi come dei camei canonici voluti dall’autore. Tuttavia, prima di vedere chi sarà il vincitore di uno degli scontri più attesi, passeranno altri giorni.

Infatti, come comunicato all’improvviso da Shueisha e Shonen Jump, Kohei Horikoshi non si è ripreso del tutto dai problemi di salute che già qualche settimana avevano rallentato la pubblicazione della serie. Purtroppo, pause di questo tipo accadono molto spesso, visti anche i ritmi produttivi a cui vengono sottoposti i mangaka e i loro assistenti, e Yusuke Murata, conosciuto per Eyeshield 21 e One-Punch Man, ha condiviso il suo supporto per Horikoshi.

Nel post che potete vedere in fondo alla pagina Murata ha infatti scritto: “il riposo è importante. Horikoshi-sensei, per favore, prenditi cura di te stesso”. Fateci sapere cosa vi aspettate dai prossimi capitoli di My Hero Academia nei commenti. Intanto, vi ricordiamo che anche Murata ha annunciato una breve pausa per One-Punch Man, e vi lasciamo all'importanza delle azioni di Deku per le nuove generazioni di Heroes.