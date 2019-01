My Hero Academia: in arrivo due nuove action-figure

Il 2019 si arricchisce con due nuove action-figure tratte dall'universo di My Hero Academia, che continua a sfornare prodotti di modellistica uno dietro l'altro, sia in Giappone che all'estero.

La prima delle nuove action-figure di My Hero Academia arriverà a giugno 2019 e sarà incentrata sul personaggio di Todoroki. La posa, come potete vedere dal primo tweet, vede l'eroe in ginocchio in procinto di usare il suo quirk, ghiaccio e fuoco, con uno spuntone di ghiaccio che fuoriesce dal piede destro, mentre il braccio sinistro del ragazzo è avviluppato nelle fiamme. Questo primo modellino, prodotto da Kotobukiya's ARTFX J, è già disponibile per il preordine in diversi negozi online.

La seconda figure invece ritrae una delle scene più d'impatto dell'opera, recentemente arrivata anche nella serie animata con la terza stagione di My Hero Academia. Stiamo parlando del pugno finale con cui All Might mette al tappeto All for One durante la battaglia di Kamino, scena riprodotta con grande ricchezza di dettagli e un grande dinamismo. Il modellino è prodotto da Tsume in edizione limitata di soli 1600 pezzi, con un prezzo di 500€. E voi avete già adocchiato uno di questi nuovi modellini da acquistare?