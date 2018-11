My Hero Academia, in arrivo un'incredibile action figure di All Might!

Il successo che ha ottenuto l'ultima stagione della serie animata My Hero Academia continua a riecheggiare nell'aria. Uno dei motivi è sicuramente la presenza di personaggi incredibilmente complessi e affascinati, tra cui l'eroe All Might che, con il suo look, è riuscito a catturare l'attenzione di numerosi fan.

A dimostrazione della fama ottenuta, RC Studios ha deciso di rilasciare un'incredibile action figure da collezione di All Might. Questa sarà disponibile a partire da gennaio prossimo.

In scala 1/6, la figure cattura un'immagine completa dell'eroe di My Hero Academia in tutta la sua gloria intento ad esultare - probabilmente dopo aver vinto uno scontro - tra macerie e nubi di polvere. La postura eretta e il suo troneggiare vittorioso rendono bene il ruolo di All Might nella serie, in quanto è considerato faro di speranza e simbolo di pace per il mondo. Insomma, 100% Plus Ultra!

I fan dell'opera di Kohei Horikoshi potranno preordinare l'action figure, la cui altezza si aggira intorno ai 37 centimetri, su Anime Collect al prezzo di $ 185 USD (162 euro circa). Questo prodotto è limitato, saranno infatti disponibili solo 300 pezzi e ciascuno sarà accompagnato da un certificato di autenticità. Ci sarà una corsa per accaparrarsi l'action figure? Voi che ne pensate?

Ricordiamo che la fama e il successo ottenuto dall'opera ha spinto lo studio Bones a produrre un adattamento animato, la cui terza stagione si è conclusa con l'episodio 25. Attualmente è già in fase di produzione una 4° stagione. Il manga, serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha, è giunto al capitolo 200. In Italia è pubblicato da Edizioni Star Comics. Al manga sono ispirati anche un videogioco, alcuni spin-off ed un OVA.