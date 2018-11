My Hero Academia, in cantiere il nuovo spettacolo teatrale The 'Ultra' Stage!

Il manga di Kohei Horikoshi ha conquistando un gran numero di fan e una fama diffusa, non soltanto grazie al successo ottenuto con la terza stagione dell'omonima serie animata, ma anche per via delle vendite del nuovo volume del manga negli Stati Uniti.

Il successo straordinario ottenuto dal franchise di My Hero Academia deve certamente fare riflettere! Come già anticipato, i risultati ottenuti da quest'opera hanno spinto alla produzione di un adattamento live-action grazie alla collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary Pictures (studio statunitense) e ora, attraverso il numero 52 di Weekly Shonen Jump (Shueisha), è stato annunciato che il manga di Horikoshi riceverà un'ulteriore adattamento, questa volta teatrale. Un traguardo incredibile per la fortunata serie che negli ultimi anni ha spopolato in tutto il mondo e anche nel nostro paese.

Lo spettacolo teatrale (stage play live action), che avrà come titolo Hero Academia: The "Ultra" Stage, verrà presentato a Tokyo e Osaka a partire dalla prossima primavera del 2019. Il responsabile artistico e tecnico di tale opera sarà Yōtai Mutoyoshi.

Attualmente nessun’altro dettaglio, su storia e cast in particolare, è stato rivelato. Aspetteremo quindi ulteriori aggiornamenti. Che ne dite di questa novità?

Ricordiamo che il manga di Kohei Horikoshi ha avuto una trasposizione cinematografica dal titolo My Hero Academia: Two Heroes, uscito nell'agosto scorso e, con l'uscita della quarta stagione, verrà adattato il manga delle origini di All Might, la cui storia sarà narrata in uno speciale che uscirà all'inizio del prossimo anno.