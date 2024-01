My Hero Academia, l'incarnazione della rovina: i fan inneggiano Tomura Shigaraki

Il capitolo 411 di My Hero Academia, pubblicato il 5 gennaio scorso, ha reso Tomura Shigaraki uno dei cattivi più minacciosi di Shonen Jump. L'utente di x @Crain1Art è riuscito ha catturare perfettamente l'aura minacciosa di Shigaraki nel suo ultimo artwork, ricevendo molti elogi dai fan della serie.

Ci sono molte ragioni per cui i fan di My Hero Academia apprezzano Tomura Shigaraki. Innanzitutto, si tratta di un personaggio complesso. A differenza dei tipici cattivi degli anime, Shigaraki non cerca scuse etiche per giustificare le sue azioni malvagie. Mostra liberamente una profonda antipatia per il mondo a causa di un passato che lo ha fatto crescere ai margini della società.

Tuttavia, la sua genuina preoccupazione per l'Unione dei Villain di My Hero Academia e il cameratismo occasionale con i membri della sua squadra, forniscono uno strato di umanità al suo lato misantropico. I fan apprezzano la sua evoluzione unica, dai primi giorni difficili con la nascita dell'Unione dei Villain fino a diventare una formidabile minaccia per la Società degli Hero.

Il retroscena del passato di Shigaraki, segnato da un'infanzia traumatica e dal legame con il grande eroe Nana Shimura, si addentra in un territorio oscuro raramente esplorato negli anime shonen. La morte accidentale della sua famiglia e la successiva influenza di All For One aggiungono complessità al personaggio, rendendolo più di un tipico antagonista.

Il recente artwork di Shigaraki di @Crain1Art ha affascinato i fan di My Hero Academia guadagnandosi il titolo di "Rovina Incarnta". Ciò è attribuito alla distruzione provocata da Shigaraki durante il War Arc, nel corso del quale il villain ha causato la morte di numerosi pro-hero e ha decimato intere città. Attualmente, gli spettatori sono in attesa della settima stagione di My Hero Academia e sperano che l'adattamento renda giustizia agli spettacolari combattimenti presenti nel manga.