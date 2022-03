My Hero Academia: sarà un terzo incomodo a fermare quel Villain?

Le forze in campo si sono schierate per dare il via alla Seconda Guerra di My Hero Academia. A differenza del primo incontro, questa volta sarà un combattimento a squadre, con gli Heroes che sono riusciti a isolare i Villain. Ma basteranno Endeavor e Shoto per fermare la furia omicida di Dabi?

L'Atto Finale dell'opera di Kohei Horikoshi è in piena corsa, e tutto fa presagire che le due fazioni si massacreranno l'una con l'altra. Nemmeno il tempo di cominciare, infatti, che in My Hero Academia 346 pare esserci già la prima vittima.

Gli ultimi capitoli del manga riguardano prevalentemente la battaglia di Tomura Shigaraki, il quale è stato intrappolato nella fortezza volante creata dagli Heroes. Tuttavia, questo non sarà il solo, grande combattimento della guerra. L'attenzione dei lettori, è già rivolta verso i Todoroki.

Dopo una lunga, snervante attesa, Dabi avrà finalmente modo di vendicarsi. Le sue fiamme azzurre, sono già pronte a incenerire Endeavor e Shoto, i quali si sono ripromessi di sconfiggere il Villain all'unisono. Tuttavia, a fermare Dabi potrebbe essere un terzo incomodo.

La storia della famiglia Todoroki, è stata di primaria importanza in tutto il corso dell'opera e ora sta per trovare degna conclusione. Enji, intende rimediare agli errori commessi in passato e riportare la serenità tra i componenti della sua famiglia, mentre Shoto vuole perdonare e conoscere meglio suo fratello. Per far ciò, prima devono vincere sul campo di battaglia, anche se non è ancora il loro turno. In My Hero Academia 347 c'è una doppia sfida.

A far soccombere Dabi, però, potrebbero non essere Endeavor e Shoto. A condurre il Villain verso la "luce", ipoteticamente sarà sua madre Rei, intenzionata a riunire la sua famiglia dopo una lunga permanenza in ospedale. Toya Todoroki riuscirà a prevalere su Dabi, la sua incarnazione malvagia e sadica?