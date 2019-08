My Hero Academia incontra gli Avengers in una simpatica fan art

Non è un mistero che My Hero Academia si ispiri fortemente alla cultura supereroistica occidentale, dal momento che l'autore Kohei Horiksohi è un grande appassionato di Marvel e DC Comics. Oggi vediamo una fan art che rappresenta i personaggi del manga nei panni degli Avengers.

Il fan che ha dato vita a questa idea prende il nome di pinpampoom, e ha condiviso su reddit il suo lavoro. L'artista ha postato una serie di design dei personaggi rivisti in ottica Vendicatori, con dei costumi che secondo il suo gusto si adattano maggiormente agli studenti della U.A.

Il ruolo di Capitan America è stato conferito ad All Might. Dopotutto l'eroe è il simbolo della pace, e l'importanza del suo compito può essere paragonata a quella di Steve Rogers. Inoltre il suo outfit gli si confà alla perfezione. Passando a Deku, il discepolo di All Might, è stato assimilato al Soldato d'Inverno; in questo caso il suo look appare più serioso del solito, attribuendo a Midoriya un aspetto più sinistro rispetto al suo costume canonico.

Successivamente possiamo notare Ashido nella suit di Captain Marvel e Ochaco nei panni di Vedova Nera. Quest'ultimo makeover è sicuramente azzeccato, sia per quanto riguarda l'estetica del personaggio sia per le sue abilità di combattimento.

Infine, Bakugo è inquadrato nelle vesti di Doctor Strange, e se i poteri dell'eroe Marvel non si addicono particolarmente al giovane studente della U.A., che è dotato di un Quirk spietatamente fisico, il suo costume gli rende indubbiamente giustizia. Non poteva poi mancare Mineta, che viene immaginato con la suit di Visione.

Il creatore della fan art ha annunciato che presto realizzerà altri makeover con i personaggi di My Hero Academia. Come apparirebbero Deku e Todoroki con la capigliatura invertita? Un appassionato ha realizzato un'illustrazione, il risultato è piuttosto originale.

La quarta stagione di My Hero Academia sarà "fantastica" secondo un insider, trovate tutti i dettagli nel nostro articolo.