My Hero Academia incontra Batman: un Easter Egg appare sulle pagine di Vigilantes

Uno degli ultimi capitoli di Vigilante: My Hero Accademia Illegals si è concluso con un importante colpo di scena, riguardante il destino di uno dei personaggi principali. Con le ultime tavole pubblicate la serie ha mostrato poi un simpatico Easter Egg, prendendo come riferimento una delle morti più celebri dell'universo DC Comics.

Avevamo lasciato Koichi mentre tentava di fermare Kazuho, che è stata brutalmente colpita alla schiena dal villain Numero 6. Come si è visto successivamente, questi sviluppi erano parte di un più grande schema che avrebbe fatto ricoprire a Koichi il ruolo di eroe, riprendendo uno dei momenti più bui delle avventure di Batman, ovvero la morte di Robin vista in Batman: Una Morte in Famiglia.

Numero 6 ha poi rivelato di non aver usato un proiettile normale contro Pop, perché intende ucciderla in un modo differente. Il villain sta diventando sempre più rilevante all'interno della trama dello spin-off, e grazie al suo carattere, e al suo peculiare Quirk Overclock, potrebbe rientrare sicuramente tra i personaggi più apprezzati dai fan.

L'Easter Egg in questione è stato condiviso da uno degli adattatori ufficiali dell'opera per Viz Media, Caleb Cook, tramite il post riportato in calce alla notizia, dove si mettono a confronto la tavola disegnata da Court Betten e quella invece di Jim Aparo per Una Morte in Famiglia.

Un fan ha immaginato come sarebbe Koichi di MHA Vigilantes nell'anime, e ricordiamo che di recente è stato pubblicato il capitolo 278 di My Hero Academia.