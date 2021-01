My Hero Academia incontra DC: Nightwing diventa un Hero dello Yuei grazie a una fanart

Mentre il manga di My Hero Academia ha mostrato da poco la conclusione della Guerra di Liberazione del Paranormale, e tutte le drammatiche conseguenze del conflitto, l'intera community aspetta di vedere il ritorno dell'anime con la quinta stagione, prevista per la stagione primaverile, in cui gli studenti della Classe 1-A e 1-B si affronteranno.

Visto anche l'annuncio del ritorno del personaggio di Shinso, un fan ha voluto immaginare un nuovo compagno per Deku e i suoi amici, prendendo direttamente come riferimento un supereroe appartenente all'universo DC Comics da molti anni, ovvero Dick Grayson. Molti degli autori della casa editrice americana si sono impegnati nel corso del tempo ad approfondire la storia del primo Robin, diventato ormai Nightwing, e l'utente @BokuNoHeroAcademia ha voluto dedicargli un posto anche nell'opera di Kohei Horikoshi.

Come potete vedere nel post riportato in calce, il fan ha voluto adattare il design di Nightwing allo stile leggero e unico dei costumi da Hero visti nel corso delle avventure di Midoriya, descrivendo anche con cura il suo Quirk, Osteo-Bendist, che lo rende estremamente agile e gli consente di assorbire un'ingente quantità di danni durante gli scontri. Cosa ne pensate di questo simpatico omaggio? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che Nightwing ha ottenuto un omaggio in Vigilante My Hero Academia, e vi lasciamo agli spoiler e alle immagini del capitolo 297.