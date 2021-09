My Hero Academia incontra Invincible: l'artista Ottley firma la variant del volume 31

My Hero Academia è ad oggi uno degli shonen di maggior successo a livello mondiale, e nonostante con il passare degli anni abbia saputo definire la propria unicità rispetto ai comics americani, rimane particolarmente legata alla sfera fumettistica dedicata ai supereroi, e di recente ha ricevuto uno speciale omaggio dal celbere disegnatore Ottley.

La carriera di Ryan Ottley viene spesso legata alla serie Invincible, tornata sotto i riflettori grazie all'ottima trasposizione animata prodotta da Amazon Prime Video, ma l'artista ha collaborato con altre importanti testate della Marvel Comics, come Amazing Spider-Man e curerà i disegni della prossima run dedicata a Hulk.

Mentre la quinta stagione dell'anime è attualmente incentrata su My Villain Academia, uno degli archi narrativi più attesi dalla community, nel manga Midoriya è finalmente riuscito a tornare nell'accademia, grazie al sostegno dei compagni, al fianco dei quali affronterà la minaccia di Shigaraki e All For One. Per presentare la cover del volume 31 è stata condivisa un'immagine molto speciale.

Come potete vedere dal post di @Atsushi101X riportato in calce, la variant dell'edizione francese del numero è stata realizzata proprio da Ryan Ottley, con All Might ed Endeavor pronti a scatenare i propri poteri contro l'High End Nomu. Si tratta di un omaggio incredibile, una collaborazione del tutto inaspettata, e particolarmente gradita dalla community, considerando i like e i commenti lasciati. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.

Per concludere vi lasciamo alla spiegazione completa della storia di Shigaraki.