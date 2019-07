My Hero Academia incontra Street Fighter in un bellissimo cosplay di Froppy

Uno dei punti di forza del manga di Kohei Horikoshi, My Hero Academia, è sicuramente la grande quantità di personaggi ben caratterizzati. Questo è un punto in comunque con la serie videoludica, Street Fighter, in cui eroi e cattivi sfoggiano le loro abilità in combattimenti mozzafiato.

Inoltre, alcuni dei personaggi di Street Fighter sembrano quasi usciti da un'anime, come la bella Ibuki, la ninja che potrebbe essere uscita direttamente dal Villaggio della Foglia di Naruto e una fan ha deciso di unire questi due franchise in un incredibile cosplay.

In calce alla notizia potete trovare il post in cui l'utente Instagram, Chibith0t, ha condiviso la sua interpretazione crossover dei due personaggi, Ibuki e Froppy, che farà sicuramente felici i fan sia di My Hero Academia che di Street Fighter.

Ibuki fece la sua prima apparizione nel videogioco Street Fighter 3: New Generation, dove si unì a un nuovissimo cast di personaggi. Froppy, invece, è uno dei personaggi più popolari di My Hero Academia, con forza, velocità e diversi attributi che la fanno sembrare una rana. È riuscita a guadagnarsi l'affetto dei fan durante la scorsa terza stagione, dove ha salvato molti dei suoi compagni.

Nell'attesa dell'arrivo della quarta stagione di My Hero Academia, in arrivo il prossimo 12 ottobre, vi ricordiamo il capitolo 237 ci ha introdotto alle origini di Tomura Shigakari, uno degli antagonisti principali della serie.