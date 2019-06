Un personaggio di My Hero Academia incontra Toad di Super Mario in un simpatico crossover

Il fandom di My Hero Academia è sempre molto presente sui social per postare fan art o cosplay di ogni genere, questa volta un appassionato ha deciso di realizzare un crossover davvero peculiare tra un personaggio dell'opera di Kohei Horikoshi e Super Mario di Nintendo.

Il crossover proviene da Reddit, su invenzione dell'utente DatBoiDinkle, che ha realizzato un piccolo Todoroki con le sembianze del mitico Toad di Super Mario Bros chiamandolo Toadoroki.

Il mashup tra i due personaggi risulta davvero azzeccato, con Toad che eredita il quirk di Todoroki infiammando il suo lato destro del capo riuscendo simultaneamente a controllare il ghiaccio. Molto simpatica l'espressione del personaggio che accigliato si protende in avanti, facendoci immaginare un ipotetico videogioco dove Toad potrebbe realmente utilizzare questi poteri, un po' come i power-up di Super Mario per intenderci.

Ci chiediamo come possano venir fuori altri mashup tra gli eroi di My Hero Academia e i personaggi Nintendo, magari fondendo Midoriya con Mario e Bakugo con Bowser, chissà. Intanto sono usciti gli spoiler del capitolo 233, che mostrano dei risvolti inaspettati nello scontro tra Shigaraki e Redestro, mentre Spinner pare abbia trovato un nuovo sfidante che lo metterà alla prova.



Nel capitolo 233 il potere di Redestro si mostra in tutta la sua potenza, non perdetevelo!