My Hero Academia incontra Superman in questo crossover realizzato da un fan

Avete mai immaginato cosa potrebbe succedere se gli eroi DC Comics o Marvel arrivassero nella società degli eroi di My Hero Academia? Una meravigliosa fanart ha portato Superman nelle pagine del manga creato da Kohei Horikoshi.

L'avventura di Deku e compagni prende ovviamente spunto dai supereroi dei comics statunitensi. Proprio per questo, la community dell'opera ha sempre desiderato di vedere un giorno i più amati personaggi DC Comics e Marvel approdare nell'universo immaginato da Horikoshi. E un fan ha appena realizzato questo sogno.

L'utente Reddit ZEPPEIL ha infatti portato Clark Kent nel manga di My Hero Academia. L'artwork, realizzato secondo lo stile delle presentazioni dei personaggi tipiche delle pagine che separano i vari capitoli, vede Superman ricreato secondo il design tipico del tratto di Horikoshi.



Secondo il profilo ricostruito dall'artista, Clark amerebbe i cani e la sua famiglia e sarebbe famoso per essere il più forte eroe del mondo, persino più di All Might. La sua debolezza sarebbero ovviamente le radiazioni causate dalla Kryptonite. Pensate che un giorno i giovani eroi di My Hero Academia possano realmente incontrare quelli DC? Nejire Hado è splendida in questo cosplay di My Hero Academia. Un fan ha immaginato il costume da eroe di Hagakure di My Hero Academia.