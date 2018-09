My Hero Academia incontra l'Universo Marvel, che cosa ne uscirà fuori?

Il tema dei supereroi ha avuto un enorme successo in questi ultimi anni, dall'universo cinematografico a quello dei manga, dall'America al Giappone. Un gruppo di fan è riuscito ad andare oltre, proponendo un mash-up di entrambi i franchise e realizzando un cosplay che riunisce My Hero Academia e gli Avengers.

Gli artisti di cosplay xkirakelly (@xkirakelly su Instagram), myladygabriella (@myladygabriella su Instagram) e cutiepiesensei (@cutiepiesensei su Instagram) sono stati in grado di realizzare un'incredibile "fusione" del mondo Marvel e My Hero Academia. Il risultato è grandioso, oserei dire, con un Thordoroki, Captain Deku e Iron Bakugo.

Questo gruppo di ragazzi hanno voluto unire e combinare i diversi colori dei personaggi della serie giapponese con il design dei costumi degli Avengers. Il look proposto si adatta senza troppi problemi a My Hero Academia e alla Marvel.

Non si può certo far a meno di notare quanto questo mash-up sia stato studiato nei minimi dettagli. Thordoroki infatti sarebbe in grado di comandare non solo fuoco e ghiaccio, ma anche il potere del dio del tuono Thor, l'abilità di Bakugo viene enfatizzata con l'accostamento all'armatura di Iron Man. Infine Capitan Deku risulterebbe uno dei personaggi più forti, in quanto Midoriya sarebbe finalmente in grado di sfruttare il suo potere al massimo senza danneggiarlo.

Chi meglio di Captain America poteva essere accostato al nostro eroe giapponese? Voi che ne pensate di questo "incontro fra eroi"?

My Hero Academia è è una serie animata tratta dall'omonimo manga creato e disegnato da Kohei Horikoshi e serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha a partire dal luglio 2014. L'anime, prodotto dallo studio di animazione Bones, è in corso in Giappone dal 2016. e al momento è composta da tre stagioni. Dalla serie sono stati tratti anche un videogioco, alcuni manga spin-off, OAV, e recentemente è stata annunciata l'uscita di un lungometraggio anime.

Per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe, è prevista l'uscita del film di Captain Marvel l'8 marzo 2019, il quarto film de Gli Avengers il 3 maggio 2019 e Spider-Man: Far From Home il 5 luglio 2019.