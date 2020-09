My Hero Academia incontra Zelda: Deku e compagni diventano Hyruliani in una T-Shirt

L'incredibile successo ottenuto negli ultimi anni dall'opera di Kohei Horikoshi, My Hero Academia , ha fatto sì che molti appassionati del settore dedicassero a Midoriya e compagni fanart, cosplay e anche crossover più o meno sorprendenti, come una recente illustrazione realizzata per una T-Shirt.

Il mondo di My Hero Academia è profondamente diverso da quello di Hyrule, ambientazione dove ormai da più di 30 anni seguiamo le avventure di Link nella celebre serie firmata Nintendo, The Legend of Zelda, e nonostante le numerose differenze tra i due brand un fan ha voluto dare un tocco Hyruliano ad alcuni Hero con lo splendido disegno che trovate in fondo alla pagina.

Ad impreziosire il lavoro svolto, vi sono anche alcune idee molto originali che vanno a definire meglio il design scelto per ogni modifica effettuata sui personaggi. Izuku, ad esempio, appare come una bambola di legno, quasi un fantoccio, conosciuta come Deku nella cultura giapponese, che corrisponde sia al soprannome dato al protagonista da Bakugo, che ad una razza ricorrente nei videogiochi di Zelda.

Ad aggiungere ilarità all'immagine troviamo poi Kirishima trasformato in un Goron in basso a sinistra, Mineta invece ha trovato la sua perfetta controparte Hyruliana in Tingle, mentre Ochaco è riuscita a ricoprire il ruolo di Zelda alla perfezione. Sullo sfondo troviamo All Might come Kaepora Gaebora, con le sue sopracciglia molto particolari, e Endeavor come l'antagonista principale delle avventure di Link, Ganon.

Cosa ne pensate di questo simpatico crossover? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.