My Hero Academia: tutti gli indizi che abbiamo finora del traditore della UA

La serie di My Hero Academia non è sicuramente nuova alla presenza di misteri che riescono in qualche modo a svegliare l'interesse dell'intera community, e se di recente è stata finalmente rivelata la vera identità del Villain Dabi, rimane ancora nell'ombra la figura del traditore interno al Liceo Yuei.

Come molti di voi ricorderanno l'idea che ci fosse un traditore interno all'istituto è diventata concreta dopo il primo attacco da parte dell'Unione dei Villain, proprio nei primi capitoli dell'opera di Kohei Horikoshi. È stato inoltre il preside dell'accademia, il Pro Hero Nezu, ad avvisare gli studenti della presenza di una persona doppiogiochista tra loro.

Un altro evento importante per al questione del traditore, è stato l'allenamento speciale organizzato tra la Classe 1-A e la Classe 1-B. Nei mesi estivi gli studenti delle due sezioni si sono infatti recati in un campeggio per allenarsi. Nonostante le diverse misure di sicurezza adottate, i Villain sono stati in grado di trovarli. Questo rende più stretta la cerchia dei sospetti, in quanto solo i ragazzi del primo anno, e i professori che hanno organizzato il tutto, erano a conoscenza della posizione del luogo.

Successivamente sono state prese decisioni alquanto drastiche, che potrebbero però risultare decisive per scoprire l'identità del traditore. Con delle telecamere posizionate in tutto il campus e soprattutto nei dormitori, il preside e i suoi collaboratori infatti possono mantenere al sicuro gli studenti, ma allo stesso tempo seguire attentamente i passi dei più sospetti, tra cui troviamo Aoyama e Kaminari.

Nonostante All Might abbia cercato di dissuadere il preside, dicendogli che secondo lui il traditore non si trova tra gli studenti, ma Nezu ha deciso di continuare la sua ricerca tra i futuri Heroes, rendendosi uno dei sospettati agli occhi dei lettori. Visti i recenti e duri colpi inflitti alla Hero Society, sia grazie al discorso accusatorio di Shigaraki, e alle ultime rivelazioni di Dabi su Endeavor, potrebbe non mancare molto alla scoperta del traditore.

Ricordiamo che una teoria riguardante Endeavor ha sorpreso i fan, e vi lasciamo alla verità sull'oscuro passato di Hawks.