My Hero Academia: indizi sul piano di Toga c'erano già anni fa

Se siete fan di My Hero Academia ricorderete senza dubbio gli avvenimenti della terza stagione, ed in particolar modo il colpo di scena dell'episodio 16 con protagonista la giovane villain Himiko Toga. E se vi dicessimo che avreste potuto smascherare il piano della ragazza prima che venisse rivelato?

Un fan dell'anime ha recentemente condiviso su Reddit un importante indizio mostrato nell'episodio 15 dell'anime, ed in particolare durante l'incontro tra gli studenti del Liceo Shiketsu e quelli dello Yuei. Durante una discussione con Todoroki infatti, lo studente Inasa Yoarashi sbatte violentemente la testa contro il suolo per scusarti, finendo per sanguinare copiosamente dalla fronte. Come potete vedere in calce, la compagna di classe Camie Utsushimi sembra quasi attratta dalla ferita, ed esclama addirittura: "Oh, sangue".

Ovviamente a parlare non è Camie ma Toga, l'affiliata dell'Unione dei Villain in missione per avvicinarsi a Midoriya. Poco prima dell'inizio dell'esame per la licenza provvisoria da eroi infatti, la giovane Camie viene drogata e sostituita da Himiko Toga, che grazie al suo particolare quirk ne assume le sembianze. La criminale è attratta dal sangue, ed in questa particolare scene cede per pochi secondi al suo istinto.

E voi cosa ne pensate? L'avevate notato? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al trailer di My Hero Academia 5 pubblicato pochi giorni fa.