My Hero Academia: un'inedita coppia di aspiranti eroi nello sketch di Horikoshi

La serializzazione di My Hero Academia è attualmente in pausa, ma Kohei Horikoshi proprio non riesce a staccarsi dal suo lavoro. Invece che riposarsi come dovrebbe in vista dell'epilogo, il sensei ha voluto regalare un nuovo ritratto ai suoi fan.

Il capitolo 352 dell'opera ha saltato il consueto appuntamento settimanale su Weekly Shonen Jump e MangaPlus per debuttare con una settimana di ritardo. Questo mini break, sarebbe dovuto servire all’autore per riposare e riprendere fiato in vista del gran finale. Kohei Horikoshi, però, proprio non riesce a restare lontano dalla sua creatura.

Dopo il recentissimo artwork su Uraraka e Nejire Hado, il mangaka ne ha sfornato un altro in rapida successione. Questa volta, però, ha formato un’inedita coppia di eroi. Questi due protagonisti, entrambi studenti della Classe 1-A, non hanno mai avuto modo di approfondire il loro rapporto, ma ora sono uniti nel lavoro di loro “padre”.

Lo sketch di Horikoshi ritrae Toru Hagakure, alias l’eroina Invisible Girl, mentre compie un mezzo balzo. Vestita con un bustino e degli stivali che arrivano fino alle ginocchia, la ragazza invisibile non è poi tanto invisibile, dato che possiamo ammirare il suo viso. Al suo fianco, troviamo Eijiro Kirishima, che invece indossa una bandana e una giacchetta da vero bad boy che lascia il suo addome scoperto.

Horikoshi è recentemente tornato a parlare sul finale di My Hero Academia. Che i due si ritrovino a dover collaborare nella guerra finale contro i Villain? E voi, che ne pensate dello sketch e di questo team-up improvvisato?