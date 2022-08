My Hero Academia: un inedito team up tra Deku e Mirko nello sketch di Yoshi

Nel corso dei numerosi capitoli di My Hero Academia sono stati molti i team up improvvisati tra personaggi che avevano avuto poco a che fare tra loro. Eppure, Kohei Horikoshi non ha ancora inserito nella storia una vera collaborazione tra Midoriya e Mirko, una mancanza a cui l’assistente Yoshinori ha deciso di rimediare.

Nel corso degli ultimi mesi l’artista, conosciuto sui social come nstime23, ha condiviso diversi sketch e illustrazioni del tutto originali con gli appassionati della serie, e stavolta ha deciso di rappresentare, Deku al fianco della Pro Hero nell’illustrazione che potete vedere in calce. Nel manga Mirko si è dimostrata più volte una preziosa alleata e un’instancabile combattente, aspetti che emergeranno soprattutto durante la Guerra contro il Fronte di Liberazione del Paranormale che vedremo nella sesta stagione dell’anime.

Yoshinori ha quindi deciso di disegnarli molto vicini, mentre si preparano a scagliare due calci probabilmente dalla potenza inaudita e capaci di stendere anche un avversario molto resistente, considerando le capacità di entrambi. Come di consueto fateci sapere cosa ne pensate dell’artwork nella sezione commenti.

Ricordiamo che Yoshinori ha anche omaggiato il team-up tra Mirko e Bakugo , e vi lasciamo alle previsioni sul capitolo 362 di My Hero Academia, in arrivo domenica 7 agosto su MangaPlus.