My Hero Academia: l'inevitabile complesso di Gentle nei confronti di Stain

Gli aspiranti eroi di My Hero Academia stanno ultimando i preparativi per l'allestimento del Festival Culturale, un evento scolastico che darà un po' di respiro agli studenti dopo le ultime, tragiche vicende che purtroppo hanno visto alcuni di loro protagonisti.

Parallelamente, una nuova coppia di antagonisti si sta muovendo per ostacolare i piani della U.A, Gentle e la sua piccola assistente La Brava. Il criminale pare aver sviluppato una sorta di complesso d'inferiorità nei confronti di un altro villain che grazie alle sue azioni ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva, Stain.

I due antagonisti hanno delle ideologie nettamente differenti: le sortite di Gentle colpiscono solo determinati individui che lui reputa criminali, e il suo fine ultimo è quello di ottenere il maggior numero di feedback positivi da parte del pubblico; Stain, invece, è molto più radicale, e rivolge le proprie mire nei confronti degli eroi - da lui visti come dei falsi - interessati solamente a un riscontro di tipo personale, tranne All Might, l'eroe numero uno.

Gentle è visibilmente infastidito dal fatto che i suoi video - pubblicati continuativamente da circa 6 anni - non abbiano ottenuto neanche lontanamente la visibilità dell'unico avente come protagonista Stain, un filmato pubblicato da un utente anonimo che ha scosso profondamente l'opinione pubblica, invogliando diversi gruppi criminali alla mobilitazione contro la fazione degli eroi.

Un esempio è sicuramente quello di Spinner, il quale si è aggregato alla League of Villain perché convinto di aver trovato una banda criminale con la quale sfogare la retorica di Stain. Per cercare di avvicinarsi anche solo un po' al suo clamore mediatico, il prossimo colpo di Gentle sarà rivolto alla U.A., dove difficilmente passerà inosservato vista l'importanza della struttura scolastica.

Nei prossimi episodi, quindi, la spensieratezza del Festival sarà turbata da una nuova minaccia; secondo voi ci sarà un immediato ritorno all'azione per Midoriya? Ditecelo qui sotto nei commenti.

