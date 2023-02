My Hero Academia, inizia la saga dell'eroe oscuro: trailer e locandina per Dark Deku

La battaglia è finita, ma non la guerra, anzi. Quella è appena iniziata per gli eroi di My Hero Academia, con quelle di Jaku e Gunga che sono stati dei semplici antipasti al conflitto gigantesco che deve ancora venire, che impegnerà ogni edificio, ogni area, ogni strada del Giappone. La società onesta rischia di sparire definitivamente.

Con l'evasione da Tartarus, la società è ancora più in pericolo, eppure gli eroi sembrano essere disorientati. La famiglia Todoroki si sta occupando dei fantasmi lasciati da Dabi, i giovani devono ancora riprendersi, Hawks è gravemente ferito, e la lista è lunghissima. Nel prossimo frangente di My Hero Academia, quindi, ci sarà un certo eroe al centro, ovviamente il protagonista.

Deku si calerà in nuovi panni nella saga dell'eroe oscuro. I prossimi episodi dell'anime saranno dedicati a questo arco narrativo molto importante per la crescita del protagonista. La locandina di Dark Deku visibile in basso vede l'eroe con il suo costume ormai malandato mentre alle sue spalle c'è un All Might più ossuto che mai, ma sopra di lui ci sono i vecchi possessori del One for All. Il trailer dell'arco dell'eroe oscuro di My Hero Academia anticipa un po' ciò che accadrà.

C'è il giovane protagonista da solo, che si muove sia di giorno che di notte, combattendo contro i villain. Da lontano sarà osservato e aiutato appunto da All Might, ma anche Endeavor tornerà in gioco, e non solo. Cosa si deve aspettare Izuku Midoriya dalla prossima saga? Ovviamente, i pericoli di All for One sono in agguato.