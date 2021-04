My Hero Academia: inizia lo scontro tra 1-A e 1-B, ecco le prime immagini

Il terzo episodio della quinta stagione di My Hero Academia è stato pubblicato alcune ore fa su Crunchyroll e ha sancito, come molti spettatori si aspettavano, l'effettivo inizio dell'arco narrativo dedicato all'allenamento congiunto tra le classi 1-A e 1-B del Liceo Yue, che si è mostrato anche in alcune immagini promozionali.

Dopo due episodi che hanno fatto un rapido recap sui poteri di ciascuno dei personaggi più rilevanti, e che hanno anche mostrato alcune delle scene conclusive della scorsa stagione, per riprendere in maniera più dettagliata la nuova missione del Pro Hero Hawks, l'episodio 91, intitolato "Scontro! Classe 1-A Vs. Classe 1-B" riprenderà dagli sviluppi visti nel manga di Kohei Horikoshi.

Per testare la loro crescita come Heroes e il loro impegno dimostrato durante il percorso nell'accademia, gli studenti sono stati posti di fronte ad una nuova sfida, organizzata dai professori Aizawa e Kan, rispettivamente conosciuti come i Pro Hero Eraser Head e Vlad King. Come potete vedere dalle immagini presenti nel post in calce alla notizia, condiviso da @heroaca_anime, Deku appare preoccupato e deciso allo stesso tempo, mentre molti suoi compagni, e "avversari" sembrano entusiasti all'idea.

Ricordiamo che nel prossimo episodio la battaglia entrerà nel vivo, e vi lasciamo alla nostra recensione dell'episodio 5x03.