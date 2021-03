My Hero Academia inizia ufficialmente l'arco narrativo finale col capitolo 306

My Hero Academia è da anni una delle stelle di Weekly Shonen Jump. Dopo la conclusione di Naruto, l'opera si è ritagliata uno spazio importante sulla rivista di manga più famosa al mondo ed è diventato un pilastro del fumetto nipponico contemporaneo. In corso da ben sei anni e mezzo, My Hero Academia si sta avvicinando alla sua fine.

L'autore nel corso del tempo aveva sempre aggiornato sullo stato di sviluppo della sua storia, dando segnali piuttosto importanti ai fan con interviste e dichiarazioni nei volumi. Adesso però è tutto ufficiale: My Hero Academia entra nell'arco narrativo finale col capitolo 306. La storia è infatti entrata in una fase inedita e il titolo stesso dell'ultimo capitolo, pubblicato su MangaPlus domenica 21 gennaio in inglese e spagnolo, è "Inizia l'atto finale". Nella versione inglese, il titolo era inizialmente "arco" ma è stato modificato dopo poche ore con la parola "atto", entrambe scritte con lo stesso kanji in giapponese.

Una dichiarazione di intenti chiara quella di Kohei Horikoshi e che ci porterà nel giro di qualche anno alla conclusione della carriera eroistica di Izuku Midoriya. Naturalmente ciò non vuol dire che il manga terminerà con pochi capitoli: per Deku e i suoi fan la strada potrebbe essere ancora lunga. Intanto My Hero Academia 5 è uno degli anime più attesi della prossima stagione.