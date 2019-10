My Hero Academia: inizialmente, Uraraka non doveva essere la coprotagonista

Molto spesso, se non quotidianamente, gli autori cambiano completamente il ruolo previsto inizialmente per un determinato personaggio. La sorte, infatti, non tocca unicamente ai personaggi secondari, ma anche ai protagonisti, proprio com'è accaduto a Uraraka di My Hero Academia.

Mentre il manga è alle prese con un codice che potrebbe salvare il mondo dai villain, i fan, invece, si scambiano reciprocamente informazioni nelle community dedicate per comprendere l'immaginario realizzato dal sensei Kohei Horikoshi. Il celebre mangaka, che ha recentemente partecipato a un'intervista con Tite Kubo, l'autore di Bleach, si perde spesso in scrupolosi dettagli riguardo i propri beniamini, soprattutto nello spazio dedicato alla sezione "Behind the Scenes" all'interno di ciascun tankobon.

In particolare, è riemerso da un precedente profilo di Uraraka i piani originari previsti dal sensei. Infatti, non era Ochako che doveva accompagnare Deku nelle sue avventure, ma bensì Mt. Lady, l'eroina che ammiriamo nel primo capitolo del manga. Tuttavia, il mangaka dovette cambiare i propri piani poiché, a lungo andare, il potere della crescita risulta molto limitato, costringendo l'autore a correre ai ripari cambiando coprotagonista. Inoltre, un personaggio schietto e sfacciato calzava a pennello con un'eroina onesta e umile, tale è la deliziosa Uraraka.

E voi, invece, cosa ne pensate della scelta di Horikoshi di cambiare eroina in corso d'opera? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.