My Hero Academia: un inquietante Bakugo nell'artwork di Dave Rapoza

Mentre il manga My Hero Academia procede con la pubblicazione ed i fan attendono la nuova stagione animata, un popolare artista ha deciso di omaggiare l'opera presentando un proprio disegno di Katsuki Bakugo. Andiamo a vederlo.

All'interno dell'opera cartacea di Kohei Horikoshi abbiamo assistito ad una delle più devastanti guerre della storia degli eroi. L'arco narrativo da poco concluso ha visto scontrarsi i protagonisti contro la malvagia Unione dei Villain. Nonostante le battaglie siano terminate con un grosso numero di feriti per entrambe le fazioni, sembra che i difensori della pace non possano permettersi di riposare, terribili ed oscuri eventi stanno infatti smuovendo nuovamente la società di My Hero Academia.

Nell'attesa dell'uscita di un nuovo capitolo e quindi di scoprire come agiranno i protagonisti per fronteggiare le nuove minacce, l'artista Dave Rapoza ha condiviso tramite il proprio account Twitter un'illustrazione dedicata ad uno degli eroi preferiti dagli appassionati, ovvero Katsuki Bakugo. L'immagine, riportata in fondo alla news, presenta lo scoppiettante personaggio con indosso il proprio costume ed un espressione sul volto che farebbe rabbrividire qualunque avversario gli si parasse davanti.

Cosa ne pensate di questa illustrazione? Scrivetecelo nei commenti. Ricordo inoltre che Dave Rapoza in precedenza era già stato autore di alcune fan art dedicate a Neon Genesis Evangelion.