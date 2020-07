My Hero Academia: l'altro lato inquietante dell'All For One

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia sono al cardiopalma, una quantità assurda di colpi di scena che si stanno susseguendo senza sosta. Eppure, Kohei Horikoshi ha in mente grandi progetti per il futuro del manga, celando un dettaglio cruciale ed estremamente inquietante nell'ultimo numero.

Nel capitolo 277 di My Hero Academia sono esplose nuove battaglie, come quella tra Gigantomachia e Mt. Lady, seppur quest'ultima sia fortemente in svantaggio contro il micidiale villain. Chi invece sembra passarsela con altrettante difficoltà è Eraserhead, costretto a fronteggiare Shigaraki che ancora non ha il pieno controllo dei nuovi poteri.

Eppure, proprio il successore dell'All For One sembra ancora fare i conti con l'altro lato del quirk. Il suo particolare potere, infatti, risuona nella mente dell'antagonista sempre più insistentemente man mano che si avvicina a Izuku al punto tale da riuscire persino a prendere il controllo del suo stesso ospite per un breve istante. In questo frangente, Shigaraki torna nuovamente a farsi padrone della sua coscienza per manifestare il proprio desiderio di sfuggire dall'ombra del suo maestro e superarlo definitivamente. Ad ogni modo, la scena in questione ha mostrato l'ennesimo lato oscuro inquietante dell'All For One, un quirk che sembra avere una "sorta di vita propria".

