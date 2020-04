My Hero Academia e l'inspiegabile easter egg: perchè Aoyama continua a guardare in camera?

Probabilmente non l'avrete mai notato, ma un compagno di classe di Izuku Midoriya in My Hero Academia è famoso sul web per via di un particolare easter egg. Yuga Aoyama, l'aspirante eroe in grado di sparare un raggio laser dalla propria cintura, rompe la quarta parete da ormai quattro stagioni guardando saltuariamente verso la telecamera.

L'easter egg venne notato per la prima volta da un utente anni fa, durante la messa in onda della seconda stagione. Dopo aver condiviso su Reddit la propria scoperta gli utenti iniziarono a osservare con più attenzione il personaggio e come potete vedere in calce, con il passare del tempo la situazione non è minimamente cambiata.

In totale, Aoyama ha guardato in camera 110 volte nel corso delle prime tre stagioni. In calce all'articolo potete dare un'occhiata al link Imgur in cui gli utenti Reddit hanno salvato tutte le esilaranti rotture della quarta parete. I ragazzi di Bones non si sono mai espressi sul tema, ma secondo i fan lo studio di animazione avrebbe semplicemente deciso di scherzare un po' con il proprio pubblico.

E voi cosa ne pensate? L'avevate notato? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non potete davvero perdere l'occasione per dare un'occhiata al teaser trailer di My Hero Academia 5 e al nostro approfondimento sulle saghe adattate nella prossima stagione.