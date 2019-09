My Hero Academia introduce un villain ispirato a Doctor Strange?

L'ultimo capitolo di My Hero Academia vede Midoriya, Todoroki e Bakugo recarsi presso lo stage dell'eroe numero uno Endoavor, ma appena arrivati si ritrovano subito impegnati contro un nuovo villain che sta terrorizzando la città, il quale sembra essere ispirato a Doctor Strange di casa Marvel.

I tre ragazzi si incontrano con Endeavor, e dopo un breve scambio di battute con l'eroe professionista, quest'ultimo dopo aver sentito un'esplosione in lontananza accende le sue fiamme e si precipita a verificare una possibile situazione di pericolo.

I nostri aspiranti eroi lo seguono con coraggio, attivando i loro Quirk e tenendosi pronti per un eventuale scontro, tuttavia Endeavor li ammonisce dicendogli di restare indietro e di limitarsi ad imparare osservando. Successivamente l'inquadratura si sposta su questo fantomatico villain, che presenta un design che ricorda quello di uno stregone. Barba lunga, un lungo cappello a cilindro e la capacità di rimanere sospeso in aria.

L'aspetto interessante di questa new entry è il suo Quirk soprannaturale, che a prima vista gli permette di scagliare dei veri e propri incantesimi. Fino ad ora non avevamo mai visto un villain con una connotazione magica, e il suo set di poteri potrebbe rivelarsi tanto inedito da impegnare Endeavor, che nel prossimo capitolo affronterà questa nuova minaccia.

Intanto Hawks segue la scena da lontano mentre legge il manuale di Destro, e chissà che anche lui non si lancerà nello scontro, magari in coppia con l'eroe numero uno. Per imbastire il tutto, il manga di My Hero Academia si prenderà una pausa. Dovremo quindi aspettare un po' di più prima di vedere i prossimi sviluppi della storia.

Il capitolo 243 ha mostrato un lato inedito del carattere di Endeavor, approfondiamo qui l'argomento.