My Hero Academia: Invisibile Girl può 'disattivare' il suo Quirk?

A causa del noto traditore in My Hero Academia, Invisible Girl è stata "visibile" per poco tempo, ma l'eroina è capace, volendo, di disattivare a proprio piacimento il potere che la contraddistingue? Occhio, vi avvisiamo che da qui in avanti ci saranno spoiler su My Hero Academia.

Come molti ormai sapranno, nel capitolo 337 di My Hero Academia, per difendere Deku da un attacco laser di Aoyama, Toru Hagakure (Invisible Girl) devia la traiettoria del colpo e, nel farlo, una parte del volto della ragazza diventa visibile. Nei capitoli successivi, durante la battaglia contro Kunieda, accade lo stesso, ma in misura maggiore, quando Toru riflette un altera la traiettoria di un altro raggio di Aoyama e il suo intero corpo viene rivelato interamente per la prima volta.

Purtroppo, il Quirk Invisibilità non può essere disattivato volontariamente da chi ne è dotato ed è per questo che Toru è costretta, per farsi notare, a fare leva sul proprio abbigliamento, che è l'unica cosa visibile del suo personaggio durante tutto il manga.

Nonostante ciò, soprattutto grazie all'interpretazione vocale della doppiatrice di Toru nell'anime di My Hero Academia, il personaggio ha guadagnato l'affetto di molti fan. Inoltre, ora come ora, almeno Aoyama l'ha vista e conosce i suoi lineamenti.

Intanto, vi segnaliamo che qualcuno già conosce il finale di My Hero Academia ed è emozionato al solo pensiero di quando verrà trasposto nell'adattamento animato dell'opera.

Cosa ne pensate di Toru Hagakure? È un personaggio sprecato a causa della costante "non visibilità" della sua estetica o vi piace proprio perché ha questo peculiare potere? Fatecelo sapere nei commenti!