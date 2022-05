My Hero Academia, Invisible Girl diventa visibile: Tooru Hagakure disegnata dall'autore

Tooru Hagakure è stato uno dei più grandi misteri di My Hero Academia. Per diverso tempo è sempre stata una figura trasparente, nel vero senso del termine: non ha mai fatto trapelare nulla del suo viso, mentre il fisico era comprensibile soltanto grazie agli abiti che indossava. La situazione però in My Hero Academia è cambiata.

Di recente, in occasione di alcuni eventi davvero concitati e che hanno lasciato tutti sotto shock, Toru Hagakure ha mostrato il proprio volto, anche se solo parzialmente. Il suo potere di rifrazione che la rende invisibile è venuto a mancare per un momento, mostrando metà del suo viso e dando un'idea dei suoi colori. Una situazione che ha colpito i lettori di My Hero Academia che avrebbero voluto vederne di più.

Kohei Horikoshi sta festeggiando su Twitter l'uscita del volume 34 di My Hero Academia e ha deciso di farlo con la solita illustrazione inedita. E chi c'è come protagonista? Due studenti della classe 1-A: il primo è Eijiro Kirishima, l'altro è Toru Hagakure che viene mostrata senza il suo potere, quindi completamente visibile.

È la prima volta che la ragazza appare in questo modo e, anche se non è legato alla storia ufficiale, questo disegno dà modo di osservare al meglio la giovane studentessa. Vi piace il design della Invisible Girl di My Hero Academia?