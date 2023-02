My Hero Academia, è ira tra i fan per la nuova pubblicità: esclusi i personaggi trans

Il successo di My Hero Academia l'ha portato a essere popolare in tutto il mondo, apprezzato da ogni genere di fan, in particolare grazie all'esplosione contemporanea degli universi eroistici e di manga. Ovviamente ciò ha portato l'opera di Kohei Horikoshi sotto l'occhio attento di tante persone, pronte a saltare addosso a ogni occasione.

Proprio pochi giorni fa, lo stesso autore aveva chiuso la polemica sul nudo di Toru Hagakure con un messaggio sul nuovo volume di My Hero Academia, il 37. Ma ora è proprio il volume stesso, a causa di una pubblicità preparata da Weekly Shonen Jump per San Valentino, che finisce nell'occhio del ciclone. Questo promo che contemporaneamente promuove il volume e le ragazze di My Hero Academia. Il video in basso vede protagoniste per l'appunto le ragazze disegnate da Kohei Horikoshi, come Uraraka, Toga, Asui, Camie, Ashido e tutte le altre, sia eroine che villain, che scorrono durante i secondi proponendosi a turno.

Ma, secondo alcuni fan, manca un certo personaggio all'appello. Secondo il pubblico, in questo promo mancherebbe Magne, un personaggio trans di My Hero Academia, suscitando polemiche proprio per questo motivo. Di conseguenza, la pubblicità di My Hero Academia è stata accusata di essere transfobica. Magne è un personaggio passato da uomo a donna, mentre Tiger, che invece è presente nel trailer, ha fatto il percorso inverso. Di conseguenza, secondo alcuni utenti dei social, ci sarebbero problemi per il non rispetto del nuovo sesso dei personaggi.

Tra l'altro, la scelta optata per Magne suscitò polemiche in Italia durante il doppiaggio di My Hero Academia per la trasmissione sulle reti Mediaset.