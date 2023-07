My Hero Academia: un'irrinunciabile proposta di sangue

La fine di Dabi e delle vicende della famiglia Todoroki sono coincise con l'inizio di un'altra, grande battaglia, quella che andrà a risolvere il conflitto apertosi tempo addietro tra Ochaco Uraraka e Himiko Toga. L'ego di un'eroina viene a galla in My Hero Academia capitolo 393.

Il clamoroso cliffhanger di My Hero Academia 392 trova finalmente una risposta. Dopo aver invaso il campo di battaglia con i suoi cloni di Twice, Himiko Toga ha accoltellato Uravity ricordando il suo nome da villain.

In My Hero Academia 393 un flashback torna indietro ai tempi dell'Unione dei Villain. Nel corso di una riunione, Twice, accompagnato da Spinner, cercò di spingere Himiko Toga a trovare un nome da villain. La ragazza, tuttavia, intende vivere la sua vita come Himiko Toga, rimanendo fedele a sé stessa e alla sua identità.

Tornati al presente, nonostante la ferita Uravity riesce a toccare Toga attivando lo Zero Gravity, ma non a impedirle di attivare la Sad Man's Legion. Centinaia di cloni si abbattono sul campo di battaglia, con Ochaco che ne abbatte uno dietro l'altro cercando di convincere Toga con il suo monologo.

Secondo Uraraka il sorriso di Toga è così puro da farle invidia, e in un'immagine toccante che vede entrambe le ragazze da bambine, l'eroina tende il braccio e il suo sangue verso Toga. La criminale accetterà questa proposta di sangue?