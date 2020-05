My Hero Academia: l'italiana Mochi Chuu realizza un cosplay di Deku al femminile

Nel corso di My Hero Academia abbiamo visto Izuku Midoriya crescere come persona, passando dall'essere un ragazzino senza quirk a uno studente con ottime prospettive. Grazie alla sua carriera scolastica, per ora ferma al primo anno, ha anche accettato il vero significato del suo soprannome "Deku" e l'ha reso il proprio nome da eroe.

Adesso Midoriya deve fare altri passi in avanti per contrastare i villain e crearsi una carriera eroistica con i fiocchi e, grazie alla sua caparbietà e intelligenza, è riuscito a entrare spesso nel gruppo di personaggi preferiti dal pubblico di My Hero Academia. Per questo intorno a lui ruotano tanti cosplay, alcuni di questi però lo trasformano in una ragazza.

Il cosplay genderbent di oggi è proprio su Izuku Midoriya ed è realizzato dall'italiana Mochi Chuu. La scelta è ricaduta sul Deku con costume da eroe, leggermente modificato per l'occasione. Nelle tre foto in basso, tratte dalla pagina Instagram della cosplayer, vediamo questa versione di Deku che fa risaltare il costume verde e inserisce una gonna al posto dei pantaloni. I capelli verdini diventano molto più lunghi rispetto a quelli visti nel manga e nell'anime di Horikoshi. Vi piace questo cosplay a tema My Hero Academia?

In attesa di conoscere altri dettagli su My Hero Academia 5