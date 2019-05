My Hero Academia: anche Itsuka della classe 1-B ottiene il suo paio di sneakers!

Il successo di My Hero Academia continua indisturbato, anche grazie all'incredibile cura posta nella creazione di ogni personaggio dell'opera. Ogni fan della serie infatti ha sicuramente il preferito e la scelta diventa difficile quando si parla del gentil sesso, data la grande quantità di personaggi femminili con le loro abilità uniche.

Quando si parla di personaggi femminili, il fandom non si tira mai indietro e di recente abbiamo visto una formidabile illustrazione di Tsuyu, la graziosa eroina che ricorda una rana della classe 1-A. Purtroppo infatti i personaggi della classe 1-B vengono spesso ignorati, ma per fortuna, un fan è venuto in loro soccorso.

Un fan della serie di Kohei Horokoshi, noto online come Captain Durango, ha infatti pubblicato su Reddit la sua interpretazione di un paio di sneakers della Nike dedicate ad Itsuka Kendo. Come potete vedere in fondo alla notizia, le scarpe sono basate sul modello di Nike Air Max 95. Il corpo delle scarpe è caratterizzato da un colore blu che richiama quello del vestito di Itsuka, mentre l'interno e le stringhe, si rifanno ai capelli arancioni dell'Hero della classe 1-B. Inoltre, sul retro della scarpa appare in oro la scritta "1-B".

La scarpe personalizzate a tema Ituka Kendo sono acquistabili sul sito ufficiale Nike, al prezzo di 180 dollari (circa 160 euro), mentre di recente, i fan dei cattivi della serie sono stati accontentati grazie all'apparizione della My Villain Academia nel nuovo capitolo 227.