My Hero Academia: Izuku Midoriya diventerà mai il Pro Hero Numero 1?

Mentre la serie di My Hero Academia continua a mostrare il passato della famiglia Todoroki, e di come alcuni eventi, scatenati essenzialmente dalle parole di Endeavor, abbiano profondamente influenzato la crescita di Shoto e di suo fratello Toya, la community sta chiedendo a gran voce il ritorno di Deku nella storia, assente da diversi capitoli.

Le conseguenze della Guerra di Liberazione del Paranormale, e del violento scontro con Shigaraki, hanno costretto Midoriya ad un "riposo" forzato, essendo attualmente in stato comatoso. Mentre l'intera Hero Society si ritrova profondamente colpita sia dalle perdite subite durante il conflitto, sia per le rivelazioni fatte da Dabi a tutto il mondo, che hanno definitivamente incrinato la fiducia del popolo nei confronti di Endeavor, i Villain sembrano essere pronti a ricostruire un esercito, soprattutto dopo l'evasione di massa dalla prigione Tartaro.

Mentre il corpo di Midoriya cerca di riprendersi, e di approfondire ulteriormente il legame con il Quirk One For All, l'interesse mostrato per la storia dei Todoroki lascia spazio ad una domanda scomoda, quando vedremo l'ascesa di Deku a Pro Hero Numero 1, o almeno alle prime posizioni della Society? Dopo più di 300 capitoli, e un'incredibile crescita di Midoriya, che lo ha trasformato dal timido ragazzo dell'inizio, ad un combattente pronto a sacrificarsi per il bene altrui anche a costo di subire dei contraccolpi quasi letali.

Voi cosa ne pensate? Credete che rivedremo presto Deku in azione, oppure la serie si concentrerà ancora su altri personaggi? Fatecelo sapere nella sezione commenti. Ricordiamo che nel capitolo 302 è emerso l'eroismo del piccolo Shoto, e vi lasciamo a dei perfetti sketch di Mirko fatti da un assistente di Horikoshi.